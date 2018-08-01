حالة الطقس اليوم الأربعاء 1/8/2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأربعاء، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بالقاهرة العظمى 37 والصغرى 26 ، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 22 ، ومطروح العظمى 31 والصغرى 22.

الطقس فى الأردن

نهاراً:

تستمر درجات الحرارة أقل من معدلها نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 2-3 درجات مئوية.

وتكون الأجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق، لا سيّما الجبلية منها، مع ظهور السحب المنخفضة. وتكون حارة نسبياً في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة.

في خليج العقبة:

- الرياح: شمالية، مُعتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً:

تسود أجواء لطيفة ورطبة في عموم المناطق، تميل للبرودة مع ساعات الليل المتأخرة مع ظهور السحب المنخفضة.

وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، تنشط في الجبال.

الطقس فى فلسطين

يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس صيفياً عادياً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً إلى حار في باقي المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.