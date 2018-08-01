video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 12:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حالة الطقس اليوم الأربعاء 1/8/2018 فى مصر والدول العربية

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأربعاء 1/8/2018 فى مصر والدول العربية طقس
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأربعاء، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.
 
 
 حالة الطقس اليوم فى مصر 
 
كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بالقاهرة العظمى 37  والصغرى 26 ، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 22 ، ومطروح العظمى 31 والصغرى 22.
 
الطقس فى الأردن 
 
نهاراً:
 
تستمر درجات الحرارة أقل من معدلها نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 2-3 درجات مئوية.
 
 
وتكون الأجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق، لا سيّما الجبلية منها، مع ظهور السحب المنخفضة. وتكون حارة نسبياً في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة.
 
 
وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة.
 
 
 
في خليج العقبة:
 
- الرياح: شمالية، مُعتدلة السرعة.
 
- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).
 
- درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.
 
 
ليلاً:
 
تسود أجواء لطيفة ورطبة في عموم المناطق، تميل للبرودة مع ساعات الليل المتأخرة مع ظهور السحب المنخفضة.
 
 
وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، تنشط في الجبال.   
 
 
الطقس فى فلسطين 
 
يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس صيفياً عادياً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً إلى حار في باقي المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على توصيات أول منتدى للمصريين بالخارج "إجازتك لوطنك" × 25 معلومة

لماذا يشعر المواطنون بالحر رغم استقرار الطقس؟.. الأرصاد: ارتفاع الرطوبة السبب.. وتكشف: النسبة تتجاوز 80% بالقاهرة والوجه البحرى وتتراوح بين 85 و90% على السواحل الشمالية..وتؤكد: البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمى

الطقس

اخبار الطقس

حالة الطقس

الطقس اليوم

درجات الحرارة

درجة الحرارة




لا تفوتك
وزير التموين: 1.5مليون بطاقة تموينية بها أخطاء ولابد من وقفة لتصحيحها

وزير التموين: 1.5مليون بطاقة تموينية بها أخطاء ولابد من وقفة لتصحيحها

تعرف على مديرى المرور الجدد على مستوى الجمهورية فى حركة تنقلات الداخلية

تعرف على مديرى المرور الجدد على مستوى الجمهورية فى حركة تنقلات الداخلية

10 رسائل من نجوم الساحرة المستديرة لعماد متعب بعد اعتزاله.. محمد صلاح: كان شرفا لي اللعب بجوارك.. وميدو يمازحه: "التحليل فن مش عن عن.". محمد جدو: الكرة ستفتقد أهدافك.. وائل جمعة: مسيرتك كانت تستحق نهاية أفضل

10 رسائل من نجوم الساحرة المستديرة لعماد متعب بعد اعتزاله.. محمد صلاح: كان شرفا لي اللعب بجوارك.. وميدو يمازحه: "التحليل فن مش عن عن.". محمد جدو: الكرة ستفتقد أهدافك.. وائل جمعة: مسيرتك كانت تستحق نهاية أفضل

رجال أعمال فى خدمة رئيس حى الأزبكية.. يمولون حملات إعلامية للدفاع عنه وتجميل صورته.. وبرلمانيون يطالبون الأجهزة الرقابية ومحافظ القاهرة بفتح ملف صبرى عبده.. وطلب إحاطة لمحاسبته

رجال أعمال فى خدمة رئيس حى الأزبكية.. يمولون حملات إعلامية للدفاع عنه وتجميل صورته.. وبرلمانيون يطالبون الأجهزة الرقابية ومحافظ القاهرة بفتح ملف صبرى عبده.. وطلب إحاطة لمحاسبته

من الجرامافون للفلاشة.. شوف سوق الأغنية كان فين وبقا فين .. "صور"

من الجرامافون للفلاشة.. شوف سوق الأغنية كان فين وبقا فين .. "صور"

معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة