جهاز المشروعات ينظم ملتقى "تشبيك" لسيدات أعمال "الخدمات الاستشارية"

كتب إسلام سعيد

نظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ملتقى التشبيك لسيدات الأعمال والذى عقد يوم 31 يوليو لعدد من 40 من سيدات الأعمال الحاصلات والمرشحات للحصول على منحة الخدمات الاستشارية للبرنامج والذى ألقى فيه الإذاعى خالد حبيب محاضرة عن كيفية "التحول من شركة صغيرة إلى مؤسسة محترفة".

وقالت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، إن برنامج دعم سيدات الأعمال هو أحد مشاريع برنامج خدمات الأعمال الاستشارية والذى ينفذه الجهاز، وأوضحت الأستاذة نيفين جامع أن البرنامج يهدف إلى تعزيز ودعم مفهوم ريادة الأعمال للمرأة المصرية من أجل دعم التنمية الاقتصادية والتحول الشامل إلى اقتصاد السوق، بالإضافة إلى تزويد سيدات الأعمال بفرص أكبر للتكامل والتشبيك بين مشروعاتهن، بما يؤدى إلى الارتقاء بمستوى المشروعات وتعزيز قدراتها بما يؤثر على على ربحية وإنتاجية وتسويق تلك المشروعات.

وألقت جامع الضوء على الإنجازات التي حققها البرنامج والتي تم تنفيذها في محافظات القاهرة الكبرى، الغربية، الإسكندرية، أسيوط وسوهاج، الدقهلية، المنيا، بورسعيد، الإسماعيلية والسويس لتطوير المشاريع الصغيرة التى تمتلكها أو تديرها سيدات لتصبح مشاريع أكبر حجمًا، حيث تم تقديم حتى تاريخه 161 منحة أعمال استشارية لعدد 127 عميلة وتسجيل 62 استشارى كمقدمى خدمات، تقديم برامج تدريبية لريادة الأعمال لعدد 432 سيدة أعمال، تدريب عدد 68 استشارى بمحافظات أسيوط، الغربية، المنصورة، والمنيا على "كيف تبدأ عملك كإستشارى"، كما تم اتاحة تمويل بحوالي 40 مليون جنيه من خلال مكاتب الجهاز لعدد 35 سيدة، بالإضافة إلى تقديم حزمة من الخدمات غير المالية لعدد 25 عميلة.

وأشارت ريم السعدى المدير الوطنى لبرنامج الخدمات الاستشارية بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية إلى التوجهات الاستراتجية للبنك والذى يعمل حالياً في أكثر من 30 دولة ويدعم من خلال برامجه المختلفة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويأتى في مقدمتها برنامج خدمات الأعمال الاستشارية BAS ومكون دعم سيدات الأعمال.

كما أثنت على التعاون الحالى بين جهاز تنمية المشروعات والبنك في تفعيل هذا المكون، وأشارت إلى الاتفاق على التوسع في تطبيق هذا المكون بباقى محافظات الجمهورية وتضمين مشروعات الرجال مع إعطاء اولوية للمناطق المستهدفة ومشروعات المرأة.



