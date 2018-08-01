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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 08:49 م
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جامعة الفيوم تعلن أعداد اللائقين فى اختبارات القدرات بتربية نوعية ورياضية

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 08:12 م
جامعة الفيوم تعلن أعداد اللائقين فى اختبارات القدرات بتربية نوعية ورياضية مجلس الجامعة
الفيوم – رباب الجالي
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 أعلن مساء اليوم الأربعاء دكتور محمد عبد الوهاب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أعداد الطلاب المتقدمين لختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية والتربية الفنية بجامعة الفيوم.

 وقد جاء عدد المتقدمين لاختبار القدرات بكلية التربية الرياضية بنين 991 طالبًا وعدد اللائقين 789 طالبًا وعدد المتقدمين بنات 345 طالبة، واللائقات 267 طالبة فيما جاءت أعدد المقدمين لاختبار القدرات بكلية التربية النوعية  545 طالبًا وعدد الطلاب اللائقين 232

وأكد نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون التعليم والطلاب أنه يشترط للقبول بكلية التربية النوعية وكلية التربية الرياضية اجتياز اختبار القدرات لتحديد قابلية الطالب للالتحاق بالكلية، بالإضافة إلى ضرورة توفر المجموع المحدد من قبل مكتب التنسيق الإلكتروني للكلية.

وأشار " عبد الوهاب "  أنه تم توفير كل السبل اللازمة للاختبارات لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وتطبيق الحيادية والموضوعية  في تقييم أدائهم
 

 

 

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