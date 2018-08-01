جامعة الفيوم تعلن أعداد اللائقين فى اختبارات القدرات بتربية نوعية ورياضية

الفيوم – رباب الجالي

أعلن مساء اليوم الأربعاء دكتور محمد عبد الوهاب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أعداد الطلاب المتقدمين لختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية والتربية الفنية بجامعة الفيوم.

وقد جاء عدد المتقدمين لاختبار القدرات بكلية التربية الرياضية بنين 991 طالبًا وعدد اللائقين 789 طالبًا وعدد المتقدمين بنات 345 طالبة، واللائقات 267 طالبة فيما جاءت أعدد المقدمين لاختبار القدرات بكلية التربية النوعية 545 طالبًا وعدد الطلاب اللائقين 232.

وأكد نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون التعليم والطلاب أنه يشترط للقبول بكلية التربية النوعية وكلية التربية الرياضية اجتياز اختبار القدرات لتحديد قابلية الطالب للالتحاق بالكلية، بالإضافة إلى ضرورة توفر المجموع المحدد من قبل مكتب التنسيق الإلكتروني للكلية.

وأشار " عبد الوهاب " أنه تم توفير كل السبل اللازمة للاختبارات لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وتطبيق الحيادية والموضوعية في تقييم أدائهم.

