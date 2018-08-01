جامعة الأزهر توقع برتوكول تعاون مع جامعة النيل فى مجال ريادة الأعمال

وقع الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر والدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل بروتوكول تعاون، انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكليف الجامعات المصرية بايجاد حلول للمشكلات التى تواجه الدولة كل فى اختصاصة و فى إطار رؤية جامعة الأزهر الشريف للتعاون مع كافة المؤسسات البحثية والتعليمية.

يتضمن تنفيذ مبادرة رواد النيل لدعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتى يرعاها البنك المركزى المصرى ضمن تنفيذ استراتيجية مصر 2030، لريادة الأعمال، حيث تضمن البروتوكول تنفيذ أنشطة المبادرة بجميع مقرات جامعة الأزهر على مستوى الجمهورية ، وأنشطة توعوية فى ريادة الأعمال والفرص المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والاشتراك فى التحديات المجتمعية والابتكارية ، هذا وسوف يتم تنفيذ هذه المشاريع من خلال جامعة الأزهر وجامعة النيل.

حضر توقيع الاتفاقية من جامعة الأزهر الدكتور أشرف عطية البدويهى نائب رئيس الجامعة لفرع البنات ، الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور حمدى أبو زيد مدير مكتب التمييز الدولى ، الدكتور بركات محمد حسانين عميد كلية الهندسة بقنا ، والدكتوره أمال صلاح الروبى عميدة كلية العلوم بنات ، والدكتوره أمانى الشريف عميد كلية الصيدلة بنات ، والدكتور محمد جلال مدير مكتب التايكو بجامعة الازهر ،والمهندسة منى ماهر مدير عام مركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار وحضر من جامعة النيل الدكتور محمد عباس مدير برنامج الابتكار مبادرة رواد النيل ، والدكتورة هبة لبيب المدير التنفيذى لمبادرة رواد النيل.