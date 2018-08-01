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توقف حركة قطارات القاهرة - الإسكندرية بسبب تعطل سيارة نقل أثناء عبورها مزلقان

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 10:01 ص
توقف حركة قطارات القاهرة - الإسكندرية بسبب تعطل سيارة نقل أثناء عبورها مزلقان قطارات - أرشيفية
كتب رضا حبيشى
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أكدت هيئة السكة الحديد صباح اليوم الأربعاء، أنه أثناء عبور السيارة رقم 6481 نقل غربية ومقطورة رقم 152861 غربية محملة حديد من منفذ صفط الحرية خط القاهرة  - الإسكندرية انفصلت المقطورة عن السيارة وشاغلة الخط فى الاتجاه النازل.
 
وأكدت الهيئة فى بيان صحفى أنه على الفور تم اتخاذ إجراءات السلامة  وإيقاف القطارات فى الاتجاهين لحين رفع مقطورة العربة النقل من على السكة لتأمين مسير القطارات حفاظا على أرواح الركاب.
 
وناشدت الهيئة قائدى المركبات الالتزام بقواعد وتعليمات المرور أثناء عبور شريط السكك الحديدية كما اعتذرت الهيئة عن تأخر بعض القطارات لأسباب لا علاقة للهيئة بها.
 
 

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