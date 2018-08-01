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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 06:40 م
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تكليف سفارتى روسيا فى أنقرة وعمَان بإنشاء مقر عمليات لعودة اللاجئين السوريين

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 06:24 م
تكليف سفارتى روسيا فى أنقرة وعمَان بإنشاء مقر عمليات لعودة اللاجئين السوريين وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ
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أعلن ممثل وزارة الخارجية الروسية نيكولاى بورتسيف، اليوم الأربعاء، أنه تم تكليف سفارتى روسيا فى أنقرة وعمَان بإنشاء مركز عمليات لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

وقال بورتسيف، خلال جلسة مقر التنسيق المشترك لوزارتى الدفاع والخارجية الروسيتين، المعنى بعودة اللاجئين إلى سوريا: "تم تكليف سفارتى روسيا فى أنقرة وعمَان بالعمل مع السلطات التركية والأردنية بهدف تنظيم تعاونهما فى عملية عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، بما فى ذلك إنشاء مركز عمليات مشترك برئاسة السفيرين الروسيين، بالإضافة إلى لوائح بشأن التعاون مع السلطات السورية. وقد تم فى وقت سابق بحث هذه المسألة بالفعل مع الجانب اللبنانى، حيث تم الاتفاق على إنشاء مثل هذه المؤسسة على شكل لجنة مشتركة"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية. 


وأشار بورتسيف، إلى أن السفارة فى عمان مكلفة أيضًا بدراسة إمكانية إشراك السلطات الأردنية فى عملية التفاوض مع الجانب الأمريكى بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى مخيم "الركبان" للاجئين السوريين على الحدود مع الأردن وخروج اللاجئين إلى أماكن الإقامة الدائمة، وكُلفت السفارة فى أنقرة بالتعاون مع السلطات التركية بشأن مرور اللاجئين دون انقطاع عبر معبر "أبو الظهور". 


وقال بيرتسيف إن عملية التفاوض مستمرة فى تكثيف عودة اللاجئين إلى سوريا بقيادة لبنان والأردن وتركيا. 


وأضاف: "خلال الزيارة التى أجريت بين يومى 25 و27 يوليو للوفد الروسى المشترك برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف ونائب وزير الخارجية سيرجى فيرشينين فى الأردن ولبنان وتركيا، بما فى ذلك بحث تنسيق عودة اللاجئين السوريين من هذه البلدان إلى وطنهم، تمت مناقشة جميع جوانب هذه القضية". 
كانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت فى 18 يوليو، عن إنشاء مركز خاص فى سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين بهدف تسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مشيرة إلى افتتاح مقر تنسيق مشترك فى موسكو لتسهيل عمليات التنسيق بين وزارتى الدفاع والخارجية.


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