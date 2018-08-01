تعليم الأقصر تعلن إنهاء التعامل الورقى بين المديرية والإدارات بدءاً من اليوم

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن عبداللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، إنهاء التعامل الورقى بين المديرية والإدارات التعليمية ابتداء من اليوم الأربعاء، الأول من أغسطس وتبادل المراسلات والقرارات الوزارية والنشرات من خلال البريد الالكتروني الرسمى للمديرية والإدارات التعليمية .

وأضاف مدير تعليم الأقصر – في بيان صحفي - أن تلك الخطوة سيتم تعميمها بين الإدارات والمدارس التابعة لها بدأ من الاول من سبتمبر، ويأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية لتطوير العمل الإدارى والتحول الرقمى وترشيد الإنفاق.