تعرف على شروط دخول مزاد استئجار سوق الخميس فى بئر العبد

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، اليوم الأربعاء، طرح سوق الخميس الأسبوعى الكائن فى المدينة، فى مزاد علنى محلى يوم 14 من أغسطس الجارى.

وأوضح بيان من مجلس المدينة شروط التقدم، وهى أن تسحب كراسة الشروط والمواصفات نظير سداد مبلغ 300 جنيه شاملة مصاريف إدارية، وسداد مبلغ 5000 جنيه تأمين دخول المزاد تزاد لنسبة 10% فى حالة رسو المزاد، وتسدد خلال جلسة المزاد المنعقدة، ومدة الإيجار سنة واحدة قابلة للتجديد بزيادة سنوية 5%؜.

واشترط البيان، أنه لن يسمح بدخول المزاد لفئات من تقل أعمارهم عن 21 عاما، والعاملون بمجلس مدينة بئر العبد والوحدات المحلية التابعة له، والالتزام بما جاء فى كراسة الشروط والمواصفات وفى حالة المخالفة يتم مصادرة التأمين، وتسليم السوق بالحالة الموجود عليها وما بها من إضافات جديدة.