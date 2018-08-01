تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال شهر يوليو

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيم التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال شهر يوليو، بإجمالى قيمة تداول بلغت 8.104 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 20.9%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 2.795 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 7.2%.

وحلت شركة اتش سى للوساطة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 2.404 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 6.2%، وفى المركز الرابع تأتى شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.273 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.9%، وفى المركز الخامس شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.166 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.6%.

وجاء فى المركز السادس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.680 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.3%، فاروس لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 1.472 مليار جنيه بنسبة 3.8%، وحل فى المركز الثامن شركة سيجما لتداول الأوراق المالية بقيمة 1.177 مليار جنيه بنسبة 3%.

وحل فى المركزين التاسع والعاشر شركتا أرقام لتداول الأوراق المالية، نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، بقيمة تداول 999 مليون جنيه، و 991 مليون جنيه جنيه، بنسبة 2.6%، 2.6% على التوالى، جاء ذلك وفقا للتقرير الشهرى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.