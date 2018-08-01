تعرف على المنافذ الإضافية لتلقى طلبات تسجيل المواليد بالغربية

الغربية عادل ضرة

أصدر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربيه تعليماته لوكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير العدد الكافى من المكاتب التموينية بنطاق المحافظة، على أن يتم العمل بهذه المكاتب فترتين صباحا ومساء للتيسير على المواطنين.

وقرر محافظ الغربية الموافقة على إضافة منافذ جديدة بنطاق المحافظة لتلقى طلبات المواطنين تفاديا للازدحام والتكدس أمام المكاتب التموينية، على أن يتم تشكيل عدد من اللجان الخارجية فى بعض المناطق لاستلام الطلبات من المواطنين ومراجعتها وتسجيلها فى السجلات وإرسالها إلى المكتب لتسجيلها على الحاسب الآلى وذلك طبقا لما يلى:

بندر طنطا

(اول+ثانى) اول+3لجان خارجيه لتلقى طلبات المواطنين ومراجعتها وتسجيلها دفتريا فى حى أول فى الفترة الصباحية.

ثانى+4لجان خارجيه لتلقى الطلبات ومراجعتها فى حى ثانى فى الفتره الصباحية.

والفترة المسائية تضم المكاتب التموينيه فى حى اول وثانى طنطا.

مركز طنطا



ويشمل المكاتب التموينيه الموجوده فى قرى : الرجديه-محلة منوف-فيشا سليم-حبيش البحريه-شوبر –سبرباى-نواج- شونى-صناديد- دفره- اخناواى- محلة مرحوم- برما وذلك فى الفتره الصباحيه.

وفى الفتره المسائيه تضم مكاتب محلة مرحوم وبرما.

بندر المحله (اول+ ثانى)

يضم مكاتب التموين الموجوده فى حى اول + 6 لجان خارجيه لتلقى الطلبات ومراجعتها وتسجيلها فى الفتره الصباحيه، بالإضافه الى 6 لجان خارجيه موجوده بحى ثانى لتلقى طلبات المواطنين ومراجعتها.

وبالنسبه للفتره المسائيه فتشمل مكاتب التموين الوجوده بحى اول وثان المحله.

مركز المحله

يضم مكاتب التموين الموجوده فى قرى: محلة ابو على-بشبيش- دمرو محلة حسن- ميت الليث- سامول- الشهيدى- البنوان- العامريه- الجابريه- بلقينا- الهياتم- صفط تراب- شبرا بابل- المعتمديه.

زفتى

وتضم المكاتب التموينيه الموجوده بقرى : بندر زفتى- شرشابه- تفهنا العزب- حانوت- نهطاى- سندبسط- سنبو الكبرى- سنباط- الغريب- شبراملس وذلك فى الفتره الصباحيه.

وفى الفتره المسائيه تضم المكاتب التموينيه ببندر زفتى.

كفر الزيات

وتضم المكاتب التموينيه ببندر كفر الزيات-الدلجمون- دلبشان- ابيار- بلشاى- ابوالعز- مشله وذلك فى الفتره الصباحيه.

وفى الفتره المسائيه تضم المكاتب التموينيه الموجوده ببندر كفر الزيات-الدلجمون- دلبشان- ابيار- بلشاى- ابوالعز.

بسيون

تضم المكاتب التموينيه الموجوده ببندر بسيون- كتامه- صالحجر- قرانشو- ابو حمر وذلك فى الفتره الصباحيه.

السنطه

وتضم المكاتب التموينيه ببندر السنطه- مسهله- اشناواى- الجعفريه- ميت حواى- شبراقا ص- كفر كلا الباب- الجميزه- القرشيه وذلك فى الفتره الصباحيه.

والفتره المسائيه تضم المكاتب التموينيه الموجوده بقرية القرشيه.

سمنود

وتضم المكاتب التموينيه الموجوده ببندر سمنود- ميت بدر حلاوه- محلة زياد- ميت حبيب- ابو صير- ميت عساس – الراهبين وذلك فى الفتره الصباحيه. وفى الفتره المسائيه تضم مكاتب التموين الموجوده بقرى ابو صير – ميت عساس – الراهبين.

قطور



وتضم المكاتب التموينيه ببندر قطور- دماط – شبرانباص – الشين – ابشواى الملق – سجين الكوم – بلتاج وذلك فى الفتره الصباحيه. وفى الفتره المسائيه تضم المكاتب التموينيه ببندر قطور –دماط – شبرا نباص – الشين – ابشواى الملق –سجين الكوم – بلتاج.

واصدر محافظ الغربيه تعليماته لوكيل وزارة التموين باتاحة العدد الكافى من العاملين بالمكاتب التموينيه على مستوى المحافظه للاجابه عن استفسارات المواطنين وتوعيتهم والتيسير عليهم.