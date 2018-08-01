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تعرف على آخر تطورات العمل بالبنية التحتية لشارع خالد بن الوليد بالأقصر

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 08:57 ص
تعرف على آخر تطورات العمل بالبنية التحتية لشارع خالد بن الوليد بالأقصر جانب من اعمال تطوير العمل بالبنية التحتية
الأقصر – أحمد مرعى
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صرح العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أنه يجري مواصلة أعمال تطوير البنية التحتية بشارع خالد بن الوليد على قدم وساق، مؤكداً أن كافة أعمال التطوير الجارية مستمرة بشكل منتظم، وذلك لإنهاء تطوير ورفع كفاءة الشارع قبل بدء الموسم السياحي الشتوي الجديد.
 
وأضاف رئيس المدينة – في بيان صحفي – أنه فى قطاع الغاز الطبيعى جارى تركيب خطوط وشبكات الغاز الطبيعي بالشارع، أما فى قطاع الكهرباء جارى تركيب أعمدة الإنارة بالجزيرة الوسطى ومد كابلات كهرباء جديدة، أما عن مياه الشرب والصرف الصحى جارى استبدال خطوط المياه القديمة والمتهالكة بشارع خالد بن الوليد، والتى كانت قد تعرضت للكسر بشكل متكرر خلال الأيام الماضية، بدءاً من منطقة كنتاكى بمنطقة الشيراتون جنوباً وصولاً حتى منطقة ميدان الليبروتيل (النوفيتيل ) ، وصلاح الدين شمالا.
 
وأوضح العميد أيمن الشريف، أنه تم استكمال تجميل وقص وتهذيب الأشجار بالشارع، مشيراً إلى أن هناك خطة يتم تنفيذها بالتنسيق بين مجلس مدينة الأقصر تحت إشراف أحمد أبو عيش سكرتير مدينة الأقصر، والمهندس نشأت عدلى مساعد رئيس المدينة للشئون الهندسية والميدانية، والمهندسة هدية ثابت مساعد رئيس المدينة لشئون النظافة والتجميل والمرافق المختلفة.
 

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