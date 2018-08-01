تخريج 11 شركة تكنولوجية ناشئة فى مجال إنترنت الأشياء

كتبت هبة السيد

تخرجت نحو 11 شركة تكنولوجية ناشئة من الدورة الأولى لأول حاضنة قومية متخصصة فى مجال إنترنت الأشياء والتى تحمل اسم "ابني"، وهى حاضنة ممولة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والأكاديمية بمبلغ مالى يصل إلى 2 مليون جنيه تشتمل على تطوير FabLab.

جاء ذلك ضمن برنامج الحاضنات التكنولوجية بأكاديمية البحث العلمى "انطلاق"، وقد تم فتح باب التقدم لحاضنة "ابني" فى مايو 2016، وبلغ عدد المتقدمين 70 مشاركا وتم إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين، ووقع الاختيار على 38 متقدما كانت فكرتهم ذات صله بإنترنت الأشياء ليلتحقوا بالمعسكر التدريبي.

وقد خضعوا لبرنامج تدريبى على أيدى خبراء فى المجال لرفع كفاءة المتدربين على المستوى التقنى والفنى والمالى والإدارى وريادة الأعمال، ثم تم إعادة تقييمهم مرة ثانية واختيار أفضل 11 رائدا من رواد الأعمال التكنولوجيين، وتم دعم كل شركة بمبلغ 150 ألف جنيه، ومن أمثلة هذه الشركات شركة Voxeraوالتى تنتج جهاز مصمم خصيصاً للمسافرين حتى يُمكنهم من استخدام خطوط الهاتف المحمول الخاصة بهم دون الحاجة إلى دفع رسوم تجوال، وشركة Creetovaلإنتاج لمبات إضاءة يتم التحكم بها عن طريق الهاتف المحمول، وشركة Smart life وتُقدم نظام حماية وأمان إلى أصحاب المنازل حتى يُمكهنم من المراقبة والتحكم بمنزلهم عن بعد من خلال نظام موجود على شبكة الإنترنت.

وشركة PAI Labs وتقدم نظاما تحليليا يشخص عدم انتظام ضربات القلب عن طريق إشارات الـ ECG وهو نظام محمول بأسعار مناسبة، وشركة Prolimbوالتى تنتج أطرافا صناعية تعويضية حسب الطلب وبأسعار مناسبة لمبتورى الأطراف العلوية ذوى بتر تحت الكوع حيث يمكن ارتداء هذه الأطراف بدون جراحة وتعمل على البطاريات، كما أن هناك شركة Trackky هو حل كامل معتمد على الإنترنت، كتطبيق على الهاتف المحمول وتكنولوجيا الاتصال عن طريق الـ Bluetooth والذى يوفر للآباء خاصية تعقب الأوتوبيس المدرسى الخاص بابنائه واستقبال الإشعارات عند وصول الأوتوبيس وعندما يقوم أولادهم بالدخول إلى بوابة المدرسة.

وأكد الدكتور حازم الطحاوي، رئيس منظمة اتصال على استمرار الاتصال لتقديم كافة أشكال الدعم للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها عصب الاقتصاد الوطنى ، مؤكدا أن الاتصال يكون بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والتى تدعم المشروعات الناشئة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والأغذية والمقاولات والصناعات النسيجية.

فيما أكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا حرص الأكاديمية على تكامل وتنسيق الجهود مع المؤسسات الداعمة لريادة الأعمال المصرية والشركات التكنولوجية الناشئة وتوفير عناصر النمو والاستقرار لتلك المشروعات فى سوق العمل.

وأضاف صقر أن برنامج الحاضنات التكنولوجية بأكاديمية البحث العلمى "انطلاق" الممول بـ44 مليون جنيه، احتضن أكثر من 83 شركة منذ عام 2016 وحتى الآن، وتم تخريج 40 شركة تكنولوجية ناشئة، وذلك بخلاف الشرکات التی تم الاحتفال بتخریجها الیوم من حاضنة "ابني" وعددها 11 شركة، كما أتاح برنامج انطلاق أكثر من 240 فرصة عمل إلی الآن لشباب المبتکرین ورواد الأعمال.



