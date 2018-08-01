تحرير 526 مخالفة مرورية وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات بمطروح

مطروح _ حسن مشالي

نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية أشرف عليها ميدانيًا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن تحرير 526 مخالفة مرورية وتحصيل 11 ألفًا و500 جنيه غرامات فورية وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة.

وقال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفي، إن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 85 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

كما تم أخذ عينات عشوائية من 15 من قائدى السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطى 2 من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضهما على النيابة العامة.