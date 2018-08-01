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تحرير 1398 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالقليوبية

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 04:03 م
تحرير 1398 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالقليوبية حملة مرور - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم
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شنت إدارة المرور بمحافظة القليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، وأسفرت الحملة عن تحرير 1398 مخالفة مرورية.

وكلف اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، مدير إدارة المرور، بشن حملة مرورية مكبرة على الطرق الرئيسية، والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى.

وأسفرت الحملة عن تحرير 1398 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية، و219 مخالفة انتظار خاطئ وتحصيل 31800 جنيه، وسحب 24 دراجة نارية.

كما تمكن رجال المرور بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، من سحب 41 رخصة وتحصيل 3750 جنيه غرامة.

جاء ذلك فى ضوء تفعيل الإجراءات القانونية والتصدى بحزم للمخالفات المرورية، وخاصة ظاهرة السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ وضبط كافة المركبات التى تسير بدون لوحات معدنية وخاصة الدراجات النارية، ومتابعة مدى الالتزام بتطبيق أحكام القانون، وإعادة الانضباط وإزالة كافة المعوقات التى تعوق الحركة المرورية والاختناقات على الطرق خاصة طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى والدائرى.


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