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تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين محكوم عليهم بالإعدام لـ 30 أغسطس

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 03:11 م
تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين محكوم عليهم بالإعدام لـ 30 أغسطس محكمة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين محكوم عليهم بالإعدام غيابيا لقتلهم عاملى رخام بالبساتين لخلافات بينهم فى العمل، لجلسة 30 أغسطس المقبل، لسماع الشهود.
 
صدر القرار برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلى وأيمن عفيفى ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمى.
 
وأسندت النيابة للمتهمين محفوظ محمد إبراهيم وأشقائه "حمدى، وعاطف، ومحمود، وسامح" تهمة قتل  المجنى عليهما خالد محمد محمد مسعود، ومحمد جمال محمد محمد، باستخدام أسلحة نارية وبيضاء غير مرخصة وشرعوا فى قتل محمد رمضان محمد حال محاولته التدخل لحماية نجله.
 
 

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