بنها حلوة بينا.. معرض الكتاب ينطلق بعاصمة القليوبية لمدة 15 يوما

القليوبية إبراهيم سالم

ينطلق غدا الخميس ولمدة 15 يوم، معرض الكتاب بمقر جمعية الشبان المسلمين ببنها، بحضور عدد من المسؤولين بالمحافظة ورجال الاعمال وأبناء المجتمع البنهاوى، وذلك فى اطار مبادرة بنها حلوة بينا برعاية رئاسة المدينة بقيادة نجوي العشيري.

وأضافت نجوى العشيري رئيس مدينة بنها، أن المعرض هو استمرار لدعوة القراءة والتى بدأت بعربة القراءة المتنقلة فى أحياء مدينة بنها ، مشيرة إلي أن المعرض يضم العديد من الفاعليات كحفلات التوقيع لكبار الكتاب وورش القراءة والرسم ومفاجآت أخرى للرواد.

من ناحية أخرى يُعقد المؤتمر العلمي الأول والذي يتناول مرض حمى البحر الأبيض المتوسط "FMF" والعدوى المكتسبة بالمستشفيات، وذلك يوم الثلاثاء، بمكتبة مصر العامة، والذي تنظمه المعامل المركزية بالقليوبية بالتعاون مع إدارة الحميات بالقليوبية ومستشفى حميات طوخ و التعليم الطبي المستمر بحميات بنها، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، واللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة .

وتتضمن فعاليات المؤتمر التشخيص المبكر لمرض حمي البحر الأبيض المتوسط للأطفال بنظام تحليل Real-Time pcr، والكشف المبكر للمتزوجين حديثا للأمراض الوراثية لتقليل نسبة الإصابة بمرض حمى البحر الأبيض المتوسط، والكشف عن الأمراض المعدية بالمستشفيات وكيفية التحكم بها وتقليل نسبة الإصابة بنظام تحليل Real-Time pcr .

ويرأس المؤتمر الدكتور وليد عبد المقصود مدير المعامل المركزية، والدكتور طاهر عبد العزيز مدير التعليم الطبي المستمر بمستشفى حميات بنها، بالتعاون مع الدكتورة ابتسام طارف مدير إدارة الحميات بالقليوبية، والدكتور أيمن سلام مدير إدارة مكافحة العدوى، والدكتور حسان حامد مدير مستشفى حميات طوخ.



