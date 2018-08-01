video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 08:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بنها حلوة بينا.. معرض الكتاب ينطلق بعاصمة القليوبية لمدة 15 يوما

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 07:57 م
بنها حلوة بينا.. معرض الكتاب ينطلق بعاصمة القليوبية لمدة 15 يوما محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق
ينطلق غدا الخميس ولمدة 15 يوم، معرض الكتاب بمقر جمعية الشبان المسلمين ببنها، بحضور عدد من المسؤولين بالمحافظة ورجال الاعمال وأبناء المجتمع البنهاوى، وذلك فى اطار مبادرة بنها حلوة بينا برعاية رئاسة المدينة بقيادة نجوي العشيري.
 
وأضافت نجوى العشيري رئيس مدينة بنها، أن المعرض هو استمرار لدعوة القراءة والتى بدأت بعربة القراءة المتنقلة فى أحياء مدينة بنها ، مشيرة إلي أن المعرض يضم العديد من الفاعليات كحفلات التوقيع لكبار الكتاب وورش القراءة والرسم ومفاجآت أخرى للرواد.
 
من ناحية أخرى يُعقد المؤتمر العلمي الأول والذي يتناول مرض حمى البحر الأبيض المتوسط "FMF" والعدوى المكتسبة بالمستشفيات، وذلك يوم الثلاثاء، بمكتبة مصر العامة، والذي تنظمه المعامل المركزية بالقليوبية بالتعاون مع إدارة الحميات بالقليوبية ومستشفى حميات طوخ و التعليم الطبي المستمر بحميات بنها، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، واللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة.

وتتضمن فعاليات المؤتمر التشخيص المبكر لمرض حمي البحر الأبيض المتوسط للأطفال بنظام تحليل  Real-Time pcr، والكشف المبكر للمتزوجين حديثا للأمراض الوراثية لتقليل نسبة الإصابة بمرض حمى البحر الأبيض المتوسط، والكشف عن الأمراض المعدية بالمستشفيات وكيفية التحكم بها وتقليل نسبة الإصابة بنظام تحليل  Real-Time pcr .

ويرأس المؤتمر الدكتور وليد عبد المقصود مدير المعامل المركزية، والدكتور طاهر عبد العزيز مدير التعليم الطبي المستمر بمستشفى حميات بنها، بالتعاون مع الدكتورة ابتسام طارف مدير إدارة الحميات بالقليوبية، والدكتور أيمن سلام مدير إدارة مكافحة العدوى، والدكتور حسان حامد مدير مستشفى حميات طوخ.

 


 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القليوبية يطق اسم شهيد عزبة الأبيض بالخانكة على أحد المدارس

اخبار القليوبية

اخر الاخبار

بنها

معرض الكتاب

مدينة بنها




لا تفوتك
جامعة النهضة تعلن عزمها إطلاق منصة إلكترونية لرصد الأخبار الكاذبة ومواجهتها

جامعة النهضة تعلن عزمها إطلاق منصة إلكترونية لرصد الأخبار الكاذبة ومواجهتها

الحكومة توافق على مد الإعارات والإجازات بدون أجر للعاملين فى الخارج - صور

الحكومة توافق على مد الإعارات والإجازات بدون أجر للعاملين فى الخارج - صور

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة