بعثة الأمم المتحدة بأفغانستان: مقتل موظفة بمنظمة الهجرة فى هجوم جلال أباد

كابول (أ ش أ)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة فى أفغانستان، اليوم الأربعاء، أن موظفة تعمل لحساب منظمة الهجرة الدولية من بين قتلى الهجوم الذى استهدف أمس الثلاثاء إدارة شئون المهاجرين واللاجئين فى مدينة "جلال أباد" الواقعة شرقى البلاد، فيما أصيب موظف آخر بجروح.

وأدانت الأمم المتحدة -فى بيان لها نقلته شبكة "إيه بى سى" الأمريكية- الهجوم الذى أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة 15 آخرين، مشيرة إلى أن الموظفة القتيلة تبلغ من العمر 22 عاما.

ولم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن هذا الهجوم.