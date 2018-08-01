بريميير: الارتفاعات الحالية للبورصة مدعومة بالأداء الإيجابى للأسهم القيادية

كتب هانى الحوتى

قالت ميادة أمين مدير قسم التحليل الفنى بشركة بريميير لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى بالبورصة اتجه للصعود بداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء مسجلا 15750 نقطة، ليقترب بذلك من مستوى المقاومة، وأحد مستهدفات الصعود قصيرة الأجل عند 15800 نقطة، حيث عاودت الضغوط البيعية فى الظهور والتى دفعته للتقليص من مكاسبه والتراجع إلى مستوى 15670 نقطة إلا أن أحجام التداولات لا تزال تتسم بالضعف الواضح.

وأضافت ميادة أمين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المؤشر الرئيسى يشهد حاليا صعودا فى إطار حركة ارتداد تصحيحية قصيرة الأجل داخل الاتجاه الهابط متوسط الأجل نتيجة لتباطؤ عزم الهبوط الأمر الذى فتح الطريق للقوة الشرائية للظهور والتماسك حول مستوى الدعم 15000 نقطة لتدفع المؤشر فى اختراق منطقة المقاومة الهامة بين 15500-15600 نقطة.

وترى أن التراجعات التى شهدها المؤشر الرئيسى مع اقترابه من مستوى 15800 نقطة أمر طبيعى ولا تزال هناك احتمالية لمواصلة محاولات الصعود طالما البقاء أعلى 15500 نقطة، مضيفة أنه حال نجاح المؤشر فى اختراق هذا المستوى كدعم سيدعم من الرؤية الإيجابية لاستهداف مستويات 16000 نقطة، والتى يتوقع أن تتجدد عندها الضغوط البيعية مرة آخر ى، كما يمثل هذا المستوى بوابة صعود إلى 16400- 16600 نقطة.

وتابع أن الارتفاعات الحالية للبورصة مدعومة بالأداء الإيجابى للأسهم القيادية إلا أن أحجام التداولات لا تزال تتسم بالضعف لذا يتجه التركيز الفترة القادمة على أحجام التداولات المصاحبة لأى محاولة للصعود للتأكد من حجم القوة الشرائية، ومدى قدرتها على دفع المؤشر للصعود.