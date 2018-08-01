بريد الشرقية: 144 مكتبا لاستقبال راغبى التقديم على وحدات سكنية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد المحاسب عمران موسى عمران رئيس تفتيش البريد بالشرقية، أن 144 مكتب بريد بكافة مدن وقرى وعزب محافظة الشرقية تستقبل منذ صباح اليوم المواطنين الراغبين فى حجز وحدات سكنية، بجودة وكفاءة عالية طبقا لتوجيهات الدكتور عصام الصغير رئيس هيئة البريد المصري والدكتور عبده علوان رئيس قطاع التفتيش بالبريد المصري، باستخدام أحدث البرامج الحديثة.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن المستندات المطلوبة، هى صورة من بطاقة الرقم القومي، للمتقدم وزوجه "سارية"، وشهادة التأمينات الاجتماعية، مع تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية واجمالى الدخل الشهري أو أي مستندات أخرى يراها العميل، توضح دخله وتعزز أو تضيف للدخل.

وقال : "بالنسبة لأصحاب المهن الحرة ، فيتم تقديم شهادة من محاسب قانونى تبين صافى الدخل الشهرى أو السنوي، لأصحاب المشروعات الصغيرة (محل – ورشة …..)، وتقديم صور الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة ( صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الابناء (رقم قومي مميكنة)، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى. ( أيصال مياه أو كهرباء ).



وسداد مبلغ 15000 جنيه كمقدم حجز ( يرد فى حالة عدم التخصيص ) ، بجانب 50 جنيه (مصاريف استعلام لا ترد) ، وذلك على الحساب الجاري رقم (56677) لحساب بنك التعمير والإسكان والمفتوح بمكتب البريد .



وأوضح رئيس تفتيش البريد بالشرقية أنه يتم تخصيص 5 % من الوحدات لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم، وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة.

وكانت وزارة الإسكان قد طرحت فى الإعلان العاشر ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي ”المليون وحدة”، لعدد 60 ألف وحدة سكنية فى 26 محافظة جديدة، على أن يتم فتح باب الحجز بداية من الأول من أغسطس 2018 وحتى 3 ديسمبر المقبلين.



وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الإعلان عن حجز وحدات الإعلان العاشر، تأتي ضمن طرح وحدات المشروع الجاهزة، مؤكدا أن الوزارة تطرح الوحدات الجاهزة فقط، سواء إنشائيا أو خدميا، لتكون جاهزة للسكن فورا.



وأضاف الوزير : "الوحدات التى سيتم طرحها 120 مترا ( 3 غرف وصالة ) كاملة التشطيب، بنظام التمليك".



وحول الشروط العامة للتقديم، أوضح حسن أنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة ( الزوج / الزوجة / الولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية فى المدن الجديدة والمحافظات، وعدم إمتلاك ( الزوج / الزوجة / الولاد القصر) أى وحدة سكنية، وألا يكونوا قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية أو قرض تعاونى أو قطعة أرض سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير .



وأكد حسن أنه بالنسبة لشروط المتقدم للحجز، لا يقل سن المتقدم عن 20 سنة ولا يزيد عن 60 سنة في بداية مدة الحجز، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدا ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقارى، وأن يكون المتقدم من محدودي الدخل وألا يزيد دخله السنوي طبقا لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.