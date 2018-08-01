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بدء سريان تطبيق "حظر النقاب" فى الدنمارك واشتباكات بين المؤيدين والمعارضين

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 12:37 م
بدء سريان تطبيق "حظر النقاب" فى الدنمارك واشتباكات بين المؤيدين والمعارضين نقاب - أرشيفية
كوبنهاجن / أ ش أ/
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 بدأ فى الدنمارك، اليوم الأربعاء، سريان تطبيق قانون حظر النقاب للمرأة ما أدى إلى حدوث اشتباكات بين أنصار ومعارضى القانون.

وذكرت قناة (الحرة) الإخبارية، اليوم، أنه بموجب الحظر سيكون من غير القانونى تغطية الوجه فى الأماكن العامة فى الدنمارك، وتعتزم ناشطات فى الدنمارك تنظيم احتجاجات للاعتراض على ما يصفنه بالإجراء التمييزي.

وكان البرلمان الدنماركى قد اعتمد - نهاية مايو الماضى - قانونا يحظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة، ليحذو بذلك حذو دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وبلجيكا.

 


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