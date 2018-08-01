video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 05:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خلال الفترة من يناير – مايو 2018..

بالانفوجراف.. تأسيس 8.9 ألف شركة برؤوس أموال 29.5 مليار جنيه فى 5 أشهر

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 04:00 ص
بالانفوجراف.. تأسيس 8.9 ألف شركة برؤوس أموال 29.5 مليار جنيه فى 5 أشهر اللواء خيرت بركات رئيس جهاز الإحصاء
كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق

بلغ إجمالى عدد الشركات الاستثمارية التى تم تأسيسها خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجارى "الفترة من يناير – مايو 2018"، فى مختلف محافظات الجمهورية، نحو 8900 شركة برؤوس أموال تجاوزت 29.5 مليار جنيه، فى مختلف المجالات "تكنولوجية، خدمية، سياحية، صناعية، زراعية" وغيرها.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، استحوذت الأموال المصرية على النصيب الأكبر من رؤوس أموال تلك الشركات، تلاها الأموال العربية، ثم المساهمات الأجنبية.

شهد شهر مارس 2018 تأسيس أكبر عدد شركات خلال الفترة المشار إليها من العام الجارى، حيث تم خلاله تأسيس 2073 شركة برؤوس أموال بلغت قيمتها 12.679 مليار جنيه، وفى المقابل جاء شهر يناير كأقل أشهر الفترة المذكورة فى عدد الشركات المؤسسة خلاله بـ 1611 شركة.

 

وطبقاً لبيانات جهاز الإحصاء، جاء عدد الشركات التى تم تأسيسها شهرياً خلال الفترة المذكورة ورؤوس أموالها،،،
 

كالتالى:
 

شهر يناير، تأسس خلاله 1611 شركة برؤوس أموال بلغت قيمتها 3.913 مليار جنيه.شهر فبراير، تأسس خلاله 1728 شركة برؤوس أموال بلغت نحو 4 مليارات جنيه.شهر مارس، تأسس خلاله 2073 شركة برؤوس أموال تجاوزت قيمتها 12.6 مليار جنيه.شهر أبريل، تأسس خلاله 1739 شركة برؤوس أموال تجاوزت قيمتها 4.314 مليار جنيه.شهر مايو، تأسس خلاله 1748 شركة برؤوس أموال بلغت نحو 4.298 مليار جنيه.

 

وعلى مدار الأشهر المذكورة، احتلت الشركات الخدمية النسبة الأكبر من تخصصات الشركات التى تم تأسيسها خلال الفترة من يناير – مايو 2018، تلاها الشركات الصناعية، وفى المقابل جاءت الشركات التمويلية والسياحية الأقل عدداً.

 

يوضح الانفوجراف التالى عدد الشركات التى تم تأسيسها شهرياً على مدار الفترة المشار إليها من العام الجارى، ومقارنتها بالشهر المماثل من العام الماضى، بالإضافة إلى مصادر رؤوس أموال الشركات ونسبة مساهمة كل من المصريين والعرب والأجانب بها، ومجالات وتخصصات تلك الشركات، وهذا طبقاً لما هو صادر عن جهاز الإحصاء من بيانات رسمية..

 

يناير

 

يناير 1

 
 
مارس
 
 
مارس 1
 
 
ابريل
 
 

ابريل 1

 

مايو

 

مايو 1
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جهاز الإحصاء: 82% من إيرادات الدولة "ضرائب" تبلغ 354.2 مليار جنيه

الإحصاء: الدولة دعمت السلع البترولية والتموينية بـ85 مليار جنيه فى 8 أشهر

الإحصاء: ارتفاع الأجور لـ151.3 مليار جنيه من مصروفات الدولة 2017/ 2018

الإحصاء: 120.4 ألف رحلة طيران لمطارات مصر تنقل 11.8 مليون راكب فى 5 أشهر

الشركات الاستثمارية

شركات الاستثمار

تاسيس الشركات

اخبار الاقتصاد المصرى

الإحصاء




لا تفوتك
الخارجية تتواصل مع السلطات الإيطالية بشأن ملابسات وفاة مواطن مصرى بأحد سجونها

الخارجية تتواصل مع السلطات الإيطالية بشأن ملابسات وفاة مواطن مصرى بأحد سجونها

فيديو.. تسجيل لصحفى بـ" الجزيرة " يكشف دور " اليافعى " فى توجيه القناة ضد مصر

فيديو.. تسجيل لصحفى بـ" الجزيرة " يكشف دور " اليافعى " فى توجيه القناة ضد مصر

فيديو.. إرهابيو حسم يعترفون: استهدفنا ضابط الأمن الوطنى.. حاولنا قتل الدكتور على جمعة واغتلنا رجال الشرطة أمام مسجد السلام بالهرم.. وتلقينا تكليفات برصد مزيد من الأهداف الحيوية لتنفيذ أعمال تخريبية لاحقًا

فيديو.. إرهابيو حسم يعترفون: استهدفنا ضابط الأمن الوطنى.. حاولنا قتل الدكتور على جمعة واغتلنا رجال الشرطة أمام مسجد السلام بالهرم.. وتلقينا تكليفات برصد مزيد من الأهداف الحيوية لتنفيذ أعمال تخريبية لاحقًا

سجون أردوغان مقابر جماعية للمعارضة.. وفاة مواطن تركى داخل زنزانته بعد القبض عليه بموجب قانون "الطوارئ".. السلطات تعرقل تسليم الجثمان لأسرته.. وحراس الرئيس التركى يعتدون على معارضيه بجنوب إفريقيا

سجون أردوغان مقابر جماعية للمعارضة.. وفاة مواطن تركى داخل زنزانته بعد القبض عليه بموجب قانون "الطوارئ".. السلطات تعرقل تسليم الجثمان لأسرته.. وحراس الرئيس التركى يعتدون على معارضيه بجنوب إفريقيا

باحثون يطورون ذكاء اصطناعيا يمكنه تحديد شخصيتك من حركة عينيك

باحثون يطورون ذكاء اصطناعيا يمكنه تحديد شخصيتك من حركة عينيك

فيفا عن تحقيق محمد صلاح أمنية طفل سورى: أخلاق معتادة من نجم عالمى

فيفا عن تحقيق محمد صلاح أمنية طفل سورى: أخلاق معتادة من نجم عالمى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة