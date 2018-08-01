بالانفوجراف.. تأسيس 8.9 ألف شركة برؤوس أموال 29.5 مليار جنيه فى 5 أشهر

كتبت- هبة حسام

بلغ إجمالى عدد الشركات الاستثمارية التى تم تأسيسها خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجارى "الفترة من يناير – مايو 2018"، فى مختلف محافظات الجمهورية، نحو 8900 شركة برؤوس أموال تجاوزت 29.5 مليار جنيه، فى مختلف المجالات "تكنولوجية، خدمية، سياحية، صناعية، زراعية" وغيرها.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، استحوذت الأموال المصرية على النصيب الأكبر من رؤوس أموال تلك الشركات، تلاها الأموال العربية، ثم المساهمات الأجنبية.

شهد شهر مارس 2018 تأسيس أكبر عدد شركات خلال الفترة المشار إليها من العام الجارى، حيث تم خلاله تأسيس 2073 شركة برؤوس أموال بلغت قيمتها 12.679 مليار جنيه، وفى المقابل جاء شهر يناير كأقل أشهر الفترة المذكورة فى عدد الشركات المؤسسة خلاله بـ 1611 شركة.

وطبقاً لبيانات جهاز الإحصاء، جاء عدد الشركات التى تم تأسيسها شهرياً خلال الفترة المذكورة ورؤوس أموالها،،،



كالتالى:



شهر يناير، تأسس خلاله 1611 شركة برؤوس أموال بلغت قيمتها 3.913 مليار جنيه.شهر فبراير، تأسس خلاله 1728 شركة برؤوس أموال بلغت نحو 4 مليارات جنيه.شهر مارس، تأسس خلاله 2073 شركة برؤوس أموال تجاوزت قيمتها 12.6 مليار جنيه.شهر أبريل، تأسس خلاله 1739 شركة برؤوس أموال تجاوزت قيمتها 4.314 مليار جنيه.شهر مايو، تأسس خلاله 1748 شركة برؤوس أموال بلغت نحو 4.298 مليار جنيه.

وعلى مدار الأشهر المذكورة، احتلت الشركات الخدمية النسبة الأكبر من تخصصات الشركات التى تم تأسيسها خلال الفترة من يناير – مايو 2018، تلاها الشركات الصناعية، وفى المقابل جاءت الشركات التمويلية والسياحية الأقل عدداً.

يوضح الانفوجراف التالى عدد الشركات التى تم تأسيسها شهرياً على مدار الفترة المشار إليها من العام الجارى، ومقارنتها بالشهر المماثل من العام الماضى، بالإضافة إلى مصادر رؤوس أموال الشركات ونسبة مساهمة كل من المصريين والعرب والأجانب بها، ومجالات وتخصصات تلك الشركات، وهذا طبقاً لما هو صادر عن جهاز الإحصاء من بيانات رسمية..



