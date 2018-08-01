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انهيار جزئ فى عقار وسط الاسكندرية والحى يخلى السكان

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 12:22 ص
انهيار جزئ فى عقار وسط الاسكندرية والحى يخلى السكان
الاسكندرية جاكلين منير
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تلقت غرفة عمليات حى وسط الإسكندرية مساء اليوم، بلاغا بسقوط أجزاء من عقار بشارع أبى بكر الصديق بنادى الصيد.  

وقامت بهية عبد الفتاح رئيس الحي ومحمد عيد مدير المتابعة الميدانية بالتوجه إلى العقار، وتبين من المعاينة إنهيار بلكونات العقار و حدوث ميل شديد به وتم التنسيق مع قسم محرم بك لعمل إخلاء مؤقت للسكان حتى يتم التمكن من هدم  الأجزاء المعلقة من العقار بحضور  فايز عطا الله مدير إدارة  المبانى والمشروعات ،المهندس محمد حامد  مهندس المنطقة ومحمد عدلان


يذكر ان العقار  يتكون من دور ارضى وثلاثة ادوار، ومكون من جزئين جزء خالى وجزء مشغول بالسكان


 


 


 


 


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