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انتشار القمامة يثير غضب أهالى شبرا الخيمة.. ورئيس المدينة: نرفع 2000 طن قمامة يوميًا

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 09:08 ص
انتشار القمامة يثير غضب أهالى شبرا الخيمة.. ورئيس المدينة: نرفع 2000 طن قمامة يوميًا جانب من القمامة
القليوبية - أحمد عبد الهادى بكير
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تسود حالة من الغضب و الاستياء بين أهالي مدينة حي غرب وحى شرق شبرا الخيمة ، بسبب استمرار انتشار أكوام القمامة بالشوارع الرئيسية والجانبية والميادين الهامة وسط تقاعس المسئولين بالحي ومجلس المدينة ، حيث يقوم عمال النظافة بأعمالهم فى الشوارع الرئيسية والميادين أثناء الزيارات ومرور المحافظ والقيادات ويهملون انتشار القمامة بكافة أنحاء شوارع شبرا الخيمة .

 ترصد " اليوم السابع مشكلة انتشار أكوام القمامة بشوارع ١٥ مايو واحمد عرابى والشارع الجديد وميدان المؤسسة وبعض الاماكن الرئيسية ، ومعاناة المواطنين من التلوث البيئى والبصرى .

في البداية انتقد عزت محمد ، محاسب ، ومقيم بحى غرب شبرا الخيمة ، الصورة السيئة التي وصلت إليها شوارع الحي وأصبحت الشوارع تحاصرها القمامة بكل الاتجاهات، متهماً رئيس الحي والمسئولين عن قسم النظافة بالحي بالتقاعس والإهمال وهذا يعود بالضرر علي المواطن وصحته وكذلك المظهر العام .

وتقول حسنية درويش من أبناء حي شرق شبرا الخيمة : احنا اتخنقنا من الازدحام والاشغالات التي تحاصر الشوارع العامة ، وزاد الطين بالة بانتشار وافتراش القمامة الشوارع الرئيسية والجانبية ، الي ان وصلت الزبالة بداخل منازلنا واستغاثت السيدة حسنية محافظ القليوبية بسرعة ايجاد حل جذري لهذه المشكلة التي تفاقمت منذ 4 أشهر .

وأضاف كرم راشد " موظف " أن بعض الأهالى يقومون بإشعال النيران فى القمامة للتخلص منها بسبب تكاسل عمال النظافة فى جمعها، مما ينتج عنه انبعاث الأدخنة التى تؤذى مرضى الصدر، ، وهو ما أثار استياء عدد من الأهالى بسبب الأدخنة ، فضلا عن قيام بعض الباعة بجمع مخلفاتهم وحرقها .

وطالب راشد بضرورة تكثيف حملات النظافة فى الشوارع ، كما طالب بشن حملات لإزالة الإشغالات ونقل الباعة الجائلين الذين يسيطرون على حرم الطريق في بعض المناطق إلى أماكن بديلة لتسيير الحركة المرورية في الشارع .

وفى نفس السياق قال المهندس عبد الحميد أبو العزم ، رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة، إن مدينة شبرا الخيمة بها كثافة سكانية كبيرة تتعدى مليون ونصف مواطن وفق التعداد الرسمي للسكان على مساحة 31 كيلومتر مربع، مشيرا إلى أنه يتم رفع 2000 طن قمامة يوميا من الشوارع ولا يوجد أكوام قمامة تترك لليوم التالي.

وأوضح أبو العزم ، اليوم الثلاثاء ، أن المحافظ أمد المدينة بعدد 10 سيارات قمامة إضافية لمساعدة حي شرق وغرب في رفع القمامة ، وخلال شهرين ماضيين تم رفع 300 ألف طن من القمامة بتكلفة 8 مليون جنيه حتى يتم إنشاء محطة وسيطة على أحدث طراز بتكلفة 30 مليون جنيه لتجميع القمامة ونقلها للمدفن الصحي فيما بعد

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جانب من القمامة

 

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الشوارع مكتظة بالقمامة

 

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مقلب قمامة

 

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القمامة تملأ الشوارع

 

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القمامة في الشوارع

 

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اهمال وقمامة تغطى الشوارع

 

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قمامة

 

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القمامة تحاصر المنازل

 

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قمامة 

 

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قمامة تملأ الميادين والشوارع
 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

ماهر

تصريح غريب فعلا

التصريح نرفع 2000 طن يوميا والشوارع مليانة معنى الكلام ده انه في زبالة 4000 طن او اكثر يويما محتاجة تترفع طيب شغل وردية اضافية فكر بطرق تزيد من امكانياتك لرفع اكتر من 2000 طن تصريح فيه قصور

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