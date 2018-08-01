اليوم السابع: تكليفات الرئيس فى مؤتمر الشباب مهام للحكومة

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من الملفات والقضايا المهمة، منها إعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مؤتمر الشباب تعتبر مهاما للحكومة.

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الإعلان عن خدمات Call center بمنظومة الشكاوى الحكومية لمدة عام.. تكليفات الرئيس فى مؤتمر الشباب مهام للحكومة.. مدبولى يكلف بالالتزام بتعيين نسبة الـ 5% من العاملين من ذوى الاحتياجات الخاصة.. والبدء فى تنفيذ مشروع البنية التحتية لاستراتيجية تطوير التعليم بتكلفة تصل إلى نحو 2.5 مليار جنيه.. والمجلس يستعرض استراتيجية الدين العام على المدى المتوسط

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