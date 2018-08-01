اليوم..اجتماع مجلس إدارة مجموعة عامر القابضة..وإخطار نتائجه للبورصة

كتب هانى الحوتى

يعقد مجلس إدارة مجموعة عامر القابضة "عامر جروب"، اجتماعاً اليوم الأربعاء"، بمقر الشركة فى منطقة الشيراتون، على أن تعلن عن نتائج الاجتماع للبورصة بعد الانتهاء منه.

وحققت مجموعة عامر القابضة - عامر جروب أرباحاً بلغت 18.8 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى مارس الماضى، مقابل أرباح بلغت 63.9 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2017، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجارى إلى 301.4 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 603.02 مليون جنيه بالربع المقارن من العام السابق.