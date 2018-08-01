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اليابان: طالبنا روسيا بالحد من أنشطتها بالجزر المتنازع عليها بالمحيط الهادى

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 04:00 ص
اليابان: طالبنا روسيا بالحد من أنشطتها بالجزر المتنازع عليها بالمحيط الهادى رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى
طوكيو (أ ش أ)
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قال وزير الدفاع الياباني، إيتسونورى أونوديرا، أمس الثلاثاء، إن بلاده طالبت روسيا بالحد من أنشطتها العسكرية على سلسلة من الجزر المتنازع عليها فى المحيط الهادى، بعدما عززت موسكو من قواتها هناك ردًا على ما تراه تهديدًا محتملًا.

ونقلت قناة (يورونيوز) الأوروبية عن وزير الدفاع اليابانى أونوديرا قوله، بعد لقاء جمعه مع نظيره الروسى سيرجى شويجو فى العاصمة الروسية موسكو، "طالبنا الجانب الروسى باتخاذ إجراءات محددة لأن روسيا تقوم بحشد قواتها العسكرية على الجزر الشمالية الأربع".

وأشار أونوديرا إلى أن قواعد الدفاع الصاروخى الباليستية من طراز "أيجيس" الأرضية موجهة فقط للدفاع عن اليابان ولا تشكل أى تهديد لروسيا.

وكان وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، وصف اليوم الثلاثاء محادثاته مع نظيره اليابانى بالإيجابية، مشيراً إلى أنها ركزت على التعاون العسكرى بين البلدين.

وقال شويجو، فى ملاحظات افتتاحية للمحادثات الرباعية (2+2) بين روسيا واليابان فى موسكو، "اليوم، ناقشنا بشكل جوهرى مع وزير الدفاع اليابانى محاور التعاون العسكري، كما تشاركنا تقييماتنا حول الوضع الإقليمي، وكان الحوار صريحا ومفتوحا".

ونبه شويجو إلى أن المحادثات بين وزارات الخارجية والدفاع الروسية واليابانية تضطلع بدور هام فى ضمان الأمن والاستقرار بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

يُشار إلى أن النزاع القائم بين اليابان وروسيا يدور حول عدد من الجزر الواقعة فى المحيط الهادى والتى تطلق عليها موسكو جزر الكوريل، بينما تسميها اليابان "الأراضى الشمالية". وقام الاتحاد السوفيتى السابق بالسيطرة على هذه الجزر من اليابان خلال نهاية الحرب العالمية الثانية.

 


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