النائب العام يستعجل تقرير الطب الشرعى وتحريات المباحث فى مقتل الأنبا ابيفانيوس

كتب إبراهيم قاسم

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، نيابة جنوب دمنهور الكلية التى تتولى التحقيق فى واقعة مقتل الأنبا ابيفانيوس أسقف دير أبو مقار باستعجال طلب تقرير الصفة التشريحية الخاصة بالمجنى عليه.

كما أمر النائب العام جهات البحث الجنائى بسرعة الانتهاء من التحرى عن الواقعة ومرتكبيها.

كانت النيابة العامة قد انتقلت إلى مكان الحادث عقب الإخطار بمقتل المجنى عليه وتم إجراء معاينة للدير ومناظرة الجثمان والتحفظ على أجهزة "D.V.R" الخاصة بالدير وندب الطب الشرعى لتشريح جثمان المجنى عليه لبيان مواضع الإصابة وأسباب الوفاة.



