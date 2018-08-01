المعارضة تتظاهر أمام مقر لجنة الانتخابات اعتراضا على النتائج (صور)

احتشد عدد من مؤيدى حزب المعارضة فى زيمبابوى أمام مقر اللجنة العليا للانتخابات فى العاصمة هرارى، للتظاهر احتجاجا على النتائج المعلنة بفوز الرئيس إيمرسون منانجاجوا.
وأعرب المتظاهرون عن امتعاضهم من النتائج، مؤكدين وقوع عمليات تزوير على نطاق واسع حيث يردد أنصارها شعارات وهتافات معادية للحكومة.
أحد المحتجين يعرب عن اعتراضه
أحد المحتجين يلوح بغضب لقوات الشرطة
أحد المحتجين
المعارضة فى زيمبابوى تحتج على النتائج المعلنة للانتخابات
عدد من المحتجين أمام لجنة الانتخابات فى زيمبابوى
محتجون معارضون لرئيس زيمبابوى الجديد
محتجون
مظاهرات فى زيمبابوى
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