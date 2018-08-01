المعارضة تتظاهر أمام مقر لجنة الانتخابات اعتراضا على النتائج (صور)

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

احتشد عدد من مؤيدى حزب المعارضة فى زيمبابوى أمام مقر اللجنة العليا للانتخابات فى العاصمة هرارى، للتظاهر احتجاجا على النتائج المعلنة بفوز الرئيس إيمرسون منانجاجوا.

وأعرب المتظاهرون عن امتعاضهم من النتائج، مؤكدين وقوع عمليات تزوير على نطاق واسع حيث يردد أنصارها شعارات وهتافات معادية للحكومة.