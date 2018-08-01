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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 01:30 م
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المعارضة تتظاهر أمام مقر لجنة الانتخابات اعتراضا على النتائج (صور)

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 12:02 م
المعارضة تتظاهر أمام مقر لجنة الانتخابات اعتراضا على النتائج (صور) جانب من المظاهرات
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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احتشد عدد من مؤيدى حزب المعارضة فى زيمبابوى أمام مقر اللجنة العليا للانتخابات فى العاصمة هرارى، للتظاهر احتجاجا على النتائج المعلنة بفوز الرئيس إيمرسون منانجاجوا.

وأعرب المتظاهرون عن امتعاضهم من النتائج، مؤكدين وقوع عمليات تزوير على نطاق واسع حيث يردد أنصارها شعارات وهتافات معادية للحكومة.

أحد المحتجين يعرب عن اعتراضه
أحد المحتجين يعرب عن اعتراضه
أحد المحتجين يلوح بغضب لقوات الشرطة
أحد المحتجين يلوح بغضب لقوات الشرطة
أحد المحتجين
أحد المحتجين
المعارضة فى زيمبابوى تحتج على النتائج المعلنة للانتخابات
المعارضة فى زيمبابوى تحتج على النتائج المعلنة للانتخابات
عدد من المحتجين أمام لجنة الانتخابات فى زيمبابوى
عدد من المحتجين أمام لجنة الانتخابات فى زيمبابوى
محتجون معارضون لرئيس زيمبابوى الجديد
محتجون معارضون لرئيس زيمبابوى الجديد
محتجون
محتجون
مظاهرات فى زيمبابوى (1)
مظاهرات فى زيمبابوى

 


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مظاهرات

مظاهرات فى زيمبابوى

زيمبابوى

هرارى

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