المرور يضبط 48 ألف مخالفة بينهم 525 مخالفة موقف عشوائى بحملات بالمحافظات

استكملت إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات المرورية على مواقف سيارات " الأجرة، السرفيس " لمتابعة إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة والتصدى لكافة صور المخالفات "مواقف عشوائية، انتظار خاطئ" واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأسفرت الجهود خلال 24ساعة عن ضبط 48735 مخالفة مرورية متنوعة، وشملت 8455 الإدارة العامة للمرور – 7080 القاهرة- 7323الجيزة – 1479الإسكندرية - 532 مطروح – 2550 البحيرة - 984 الغربية – 1322المنوفية - 1520كفر الشيخ – 1345 القليوبية - 162 الدقهلية– 1016 الشرقية – 523 دمياط - 1467 الإسماعيلية - 1660 بورسعيد- 685 السويس– 59 شمال سيناء - 722 جنوب سيناء -791 الفيوم – 620 بني سويف – 3174 المنيا – 1148 أسيوط - 115 الوادى الجديد - 911 سوهاج - 867 قنا – 1542 الأقصر - 260 أسوان- 423 البحر الأحمر.