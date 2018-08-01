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المرشدين السياحيين: استمرار عمل المجلس الحالى لحين الدعوة لانتخابات جديدة

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 12:00 ص
المرشدين السياحيين: استمرار عمل المجلس الحالى لحين الدعوة لانتخابات جديدة نقابة المرشدين السياحين
كتبت آية دعبس
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قال وجيه جمال، الأمين العام للنقابة العامة للمرشدين السياحيين، إن مجلس النقابة الحالى برئاسة حسن النحلة النقيب العام للمرشدين السياحيين، سيستمر فى تأدية مهام عمله بالنقابة، لحين الدعوة لإجراء انتخابات جديدة، وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانونى لانعقادها فى جولتين متتاليتين.

وأضاف وجيه، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قانون النقابة رقم 121 لسنة 1983 بشأن نقابة المرشدين السياحيين، لم يحدد فترة زمنية محددة لتولى مجلس النقابة تسيير أعمالها، وترك تحديد ذلك لمجلس النقابة كاملاً.

وكانت النقابة العامة للمرشدين السياحيين، قد فشلت فى إجراء الانتخابات على مقعد النقيب العام، وأعضاء المجلس، وذلك بعد فشل اكتمال النصاب القانونى، خلال جولتين، حيث نص قانون النقابة على نصاب 50% من المسددين للاشتراكات حتى 2017، بواقع 3 آلاف و601 من 7 آلاف و201 مرشد، وفى الجولة الثانية 25% من المسددين للاشتراكات، بواقع 1822 مرشد فقط، ولم يكتمل النصاب فى أيٍ من الجولتين.

 


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نقابة المرشدين السياحيين

المرشدين السياحيين

نقيب المرشدين السياحيين




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