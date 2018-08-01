المجلس المركزى الفلسطينى سينعقد منتصف الشهر الجارى فى رام الله

عمان /أ ش أ/

أعلن رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى سليم الزعنون أن المجلس المركزى سينعقد فى الخامس عشر من الشهر الجارى فى مدينة رام الله ولمدة يومين.

وأكد الزعنون - فى تصريح صحفى صدر عنه اليوم الأربعاء بعمان - أهمية انعقاد المجلس المركزى فى هذه المرحلة التى تمر بها القضية الفلسطينية على الصعيدين الداخلى والخارجي، فهناك العديد من التحديات والمخاطر التى يجب التصدى لها، سواء على مستوى ما يطرح من خطط ومشاريع تستهدف جوهر المشروع الوطنى الفلسطيني، أم على مستوى تمتين الجبهة الداخلية وإنهاء الانقسام.

وقال الزعنون إنه آن الأوان لوضع قرارات المجلس الوطنى الفلسطينى موضع التنفيذ خاصة قضية الاعتراف بدولة إسرائيل، لأنها لم تلتزم بالاعتراف بحق الشعب الفلسطينى بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وبعودة اللاجئين إلى ديارهم التى شردوا منها وفق القرار 194.

وأشار إلى أن المجلس المركزى الذى سيعقد دورته التاسعة والعشرين تحت اسم " دورة الشهيدة رزان النجار، والانتقال من السلطة إلى الدولة"، سيناقش قضية تنفيذ قرارات المجلس الوطنى الفلسطينى الصادرة عن دورته الأخيرة بما فيها وضع آليات الانتقال من مرحلة السلطة الانتقالية إلى مرحلة الدولة تجسيدا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19\67 لسنة 2012، الى جانب وضع آليات تفعيل عمل مؤسسات ودوائر منظمة التحرير الفلسطينية كونها المرجعية العليا للشعب الفلسطيني.