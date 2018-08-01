الكونجرس الأمريكى يقر مشروع قانون السياسة الدفاعية بقيمة 716 مليار دولار

رويترز

أقر مجلس الشيوخ الأمريكى اليوم الأربعاء مشروع قانون السياسة الدفاعية الذى يتضمن إنفاقا بقيمة 716 مليار دولار، مؤيدا بذلك دعوة الرئيس دونالد ترامب إلى زيادة الجيش حجما وقوة ومتجنبا معركة محتملة مع البيت الأبيض بشأن الحصول على التكنولوجيا من شركات صينية كبرى.

ومع استمرار التصويت، حصل مشروع القانون على تأييد 79 عضوا مقابل عشرة من أعضاء المجلس المئة.

ونظرا لإقرار مجلس النواب مشروع القانون الأسبوع الماضى، سيحال الآن إلى البيت الأبيض حيث من المتوقع أن يوقعه الرئيس ليصبح قانونا ساريا.