القومى للمرأة يستعرض نتائج برنامج المقبلين على الزواج بورشة عمل الجمعة

كتب محمود راغب

تنظم لجنة الشباب بالمجلس القومى للمرأة برئاسة دينا حسين، عضوة المجلس ومقررة اللجنة، ورشة عمل يوم الجمعة المقبلة لمتابعة مخرجات الدورة الأولى من مبادرة "معاً لنبقى" التى أطلقها المجلس، وشارك فيها 70 مشارك ومشاركة من المتزوجين حديثاً ومن المقبلين على الزواج من محافظة القاهرة.

وأكدت دينا حسين أن اللجنة ستعمل خلال الفترة القادمة على متابعة و تقيم مخرجات ورش العمل التى ينظمها المجلس ضمن برنامج " معاً لنبقي" من خلال متابعة كاملة للأسرة التى تلقت التدريب مسبقاً، على أن يتم ذلك كل 3 شهور للمتابعة وتقييم نجاح المبادرة وتأثيرها على المشاركين وعلى تعاملتهم مع بعضهم البعض بناءً على رأى المشاركين ، ومناقشة مقترحاتهم بشأن الفترة المقبلة وذلك حرصاً على استقرار الأسرة المصرية والحفاظ على كيانها، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على تنفيذ برنامج موازى أيضا لأطفال المتدربين فى نفس توقيت انعقاد الدورة.