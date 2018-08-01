القوات الإيرانية تنسحب من حدود الجولان بدعم روسيا

رويترز

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مبعوث موسكو إلى سوريا قوله اليوم الأربعاء، إن القوات الإيرانية سحبت أسلحتها الثقيلة إلى مسافة 85 كيلومترا من الحدود بين إسرائيل وسوريا في هضبة الجولان.

وانتزع الرئيس السورى بشار الأسد السيطرة على أراض في جنوب غرب سوريا من أيدى المعارضة بدعم من روسيا وإيران وجماعة حزب الله اللبنانية مما جعل القوى المؤيدة للأسد على مقربة من الحدود الإسرائيلية.

ونسبت الوكالة إلى مبعوث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف قوله "انسحب الإيرانيون والتشكيلات الشيعية ليست هناك".

وقال لافرنتييف إن عسكريين إيرانيين وصفهم بأنهم مستشارون ربما يكونون وسط قوات الجيش السوري التى لا تزال أقرب إلى الحدود الإسرائيلية.

وأضاف "لكن لا توجد وحدات للعتاد والأسلحة الثقيلة يمكن أن تمثل تهديدا لإسرائيل على مسافة 85 كيلومترا من خط ترسيم الحدود".

ويرى المسؤولون الإسرائيليون في القوات الإيرانية ومقاتلي حزب الله تهديدا مباشرا لأمن إسرائيل.