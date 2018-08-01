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القنصلية الروسية تتابع احتجاز 4 رعايا روس فى كازاخستان

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 01:19 م
القنصلية الروسية تتابع احتجاز 4 رعايا روس فى كازاخستان فلاديمير بوتين
موسكو (أ.ش.أ)
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ذكرت السفارة الروسية لدى كازاخستان أن القنصلية الروسية فى السفارة تتابع مسألة احتجاز أربعة مواطنين روس بالمياه الإقليمية لكازاخستان فى بحر قزوين.

ونقلت وكالة أنباء " سبوتنيك" عن مصادر بالسفارة الروسية فى كازاخستان اليوم الأربعاء أن القنصلية العامة الروسية فى أورالسك بغرب كازاخستان تتابع المسألة المتعلقة باحتجاز أربعة مواطنين روس بالمياه الإقليمية لكازاخستان فى بحر قزوين.

وكان المكتب الصحفي لحرس الحدود بلجنة الأمن القومى الروسى قد ذكر بأن حرس الحدود الكازاخستانى احتجز أربعة مواطنين روس فى بحر قزوين بعد إطلاق عيارات نارية تحذيرية فى الهواء، وأن المواطنين الروس كانوا على متن قارب صغير بمحركين وحاولوا الهرب بعد رؤيتهم لقارب حرس الحدود الكازاخستانى.

 

 


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كازاخستان

روسيا

احتجاز مواطنين روس

بحر قزوين

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