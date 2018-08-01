العراق يصدر 109.8 مليون برميل بترول خلال يوليو بإيرادات 7.5 مليار دولار

كتب أحمد أبو حجر

ارتفعت صادرات العراق النفطية خلال شهر يوليو الماضى لتسجل نحو 109.8 مليون برميل وذلك من حقول وسط وجنوب العراق، بايرادات بلغت 7.5 مليار دولار.

من جانبه، قال عاصم جهاد المتحدث الرسمى لوزارة النفط العراقية أن صادرات العراق النفطية لم تسجل أى صادرات من حقول كركوك، وأوضح أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 69,163 دولارا للبرميل.

وأشار "جهاد" أن المعدل اليومى للصادرات بلغ 3,543 مليون برميل يوميا ، موضحا ان الكميات المصدرة تم تحميلها من مينائى البصرة والعمية ومنصات التحميل فى جنوب البلاد من قبل شركات عالمية ومن مختلف الجنسيات .