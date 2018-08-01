video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 03:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصين تنضم لتدريبات بحرية قبالة أستراليا رغم توتر العلاقات بينهما

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 02:58 م
الصين تنضم لتدريبات بحرية قبالة أستراليا رغم توتر العلاقات بينهما مناورات - أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق
قالت ماريس بين، وزيرة الدفاع الأسترالية، اليوم الأربعاء، إن الصين ستنضم إلى 26 دولة أخرى فى تدريبات عسكرية قبالة الساحل الشمالى للبلاد تنطلق نهاية هذا الشهر لكنها لن تنضم للتدريبات بالذخيرة الحية، وذلك فى وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترا.
 
وتستضيف أستراليا التدريبات البحرية التى ستشارك فيها أيضا الولايات المتحدة التى كانت ألغت دعوة إلى الصين فى مايو الماضى للمشاركة فى تدريبات عسكرية قرب هاواى ردا على ما اعتبرته واشنطن نشر بكين لتعزيزات عسكرية على جزر فى بحر الصين الجنوبي.
 
وتدهورت العلاقات بين أستراليا والصين بعدما سنت كانبيرا قوانين تهدف لمواجهة نفوذ الصين فى شؤونها المحلية فضلا عن موقف بكين المتشدد بشأن بحر الصين الجنوبي.
 
وقالت الوزيرة أنه من المتوقع أن تشارك الصين فى مجموعة من الأنشطة منها تدريبات المرور والاتصالات بين السفن ومناورات التدريب البحري".
 
وأضافت "لا خطط لمشاركة الصين فى أنشطة بالذخيرة الحية" دون توضيح أسباب لكنها أشارت إلى أن البلدين نجحا فى "بناء علاقات دفاعية مثمرة... تساعد فى (تحقيق) الشفافية وبناء الثقة"، ولم ترد وزارة الدفاع الصينية على طلب للتعليق.
 
ومن المقرر إقامة التدريبات فى المياه الاستراتيجية شمالى داروين وتستمر حتى منتصف سبتمبر أيلول بمشاركة 27 بلدا.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصين تقرر تقديم جميع الخدمات الحكومية عبر الإنترنت بحلول 2022

الصين تحذر: سنرد حال اتخاذ أمريكا مزيدا من إجراءات عرقلة التجارة

الصين

استراليا

مناورات عسكرية

وزيرة الدفاع الاسترالية

اخبار عالمية




لا تفوتك
التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

البنك المركزى: ارتفاع صادرات مصر إلى الولايات المتحدة لـ10 مليارات جنيه

البنك المركزى: ارتفاع صادرات مصر إلى الولايات المتحدة لـ10 مليارات جنيه

موعد مباريات اليوم فى الدورى العام

موعد مباريات اليوم فى الدورى العام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة