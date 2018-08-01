السيطرة على حريق هائل بمخزن مصنع لمبات بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية من السيطرة على حريق هائل بمخزن لمبات بدائرة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية، اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بنشوب حريق داخل مصنع اللمبات الكهربائية الكائن بالمنطقة الصناعية بدائرة مركز قويسنا .

بالانتقال وقوات الحماية المدنية تم إخماد الحريق الذي نشب بمخزن كرتون التعبئة بالمصنع على مساحة 60 متر تقريباً من إجمالى مساحة المصنع 7000 متر ملك " م . د " المقيم طنطا غربية لم يستجوب ولم ينجم عن الحريق ثمة إصابات أو وفيات.

واسفر الحريق عن إحتراق كمية من كرتون التعبئة وبسؤال المدير المسئول " و . ن " 43 سنه، مهندس إنتاج بالمصنع ومقيم بنها قليوبية رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى ونفى الشبهة الجنائية وتم التحفظ على محل الحريق وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .