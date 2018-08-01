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السياحة: أولى رحلات طيران الحج السياحى 5 أغسطس

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 04:51 م
السياحة: أولى رحلات طيران الحج السياحى 5 أغسطس حجاج بيت الله الحرام
كتبت آمال رسلان
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قال مجدى شلبى رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة إن انطلاق أولى رحلات طيران الحج السياحى سيكون يوم 5 أغسطس الجارى، مضيفا أن أولى رحلات الحج البرى 3 أغسطس الجارى وأن أول رحلات عودتهم 28 أغسطس الجارى.

 

وأوضح مجدى شلبى أن عدد حجاج البرى 12 ألف حاج يقلهم ما يقرب من 300 أتوبيس سياحى، مؤكدا أنه تم الانتهاء من عمل فحص المركبات السياحية المقلة للحجاج وفقا لضوابط الحج البرى لهذا العام، وذلك بمعرفة لجنة من مهندسى الوزارة ومهندسى مركز صيانة السيارات التابع لوزارة الداخلية لإجراء الفحص السياحى والفنى.

 

وأكد شلبى أنه تم إنهاء استخراج تأشيرات سائقى المركبات السياحية، كما تم فحص المركبات بكل من مدينة شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان والإسكندرية، بالإضافة إلى مركز صيانة السيارات بالقاهرة، وتم اعتماد 280 أتوبيس سياحى حتى الآن وجارى الانتهاء من 20 أتوبيس سياحى لنقل الحجاج البرى.

جدير بالذكر أن ضوابط الحج البرى لهذا العام اشترطت ألا يقل موديل المركبة السياحية عن 2009، وأن يكون مزودا بجهاز GPS وجهاز محدد السرعة، بالإضافة إلى التأكد من صلاحية السيارة سياحيا وفنيا وكذا مستلزمات الوقاية والسلامة.

كما تشترط الضوابط أن يقود المركبة 2 سائق أحدهما أساسى والآخر احتياطي، وأن يكونا مسجلين بالوزارة وأن يكون حاصلين على الدورة التدريبية العملية والنظرية الخاصة بالسائقين بالمركز المصرى للقيادة الآمة وتم اجتيازهم الكشف الطبي للتأكد من عدم وجود أي مواد مخدرة وسلامتهم الصحية لقيادة المركبات.

 


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