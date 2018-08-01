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السفير السعودى يترأس اجتماع المندوبين الدائمين بالجامعة العربية لبحث سبل تطويرها

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 01:58 م
السفير السعودى يترأس اجتماع المندوبين الدائمين بالجامعة العربية لبحث سبل تطويرها الجامعة العربية - صورة أرشيفية
كتب مصطفى عنبر
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عقدت بمقر الجامعة العربية، أعمال اللجنة العربية مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين، الخاصة بتطوير الجامعة العربية، وذلك برئاسة السفير أسامة نقلي، سفير خادم الحرمين الشريفين فى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية.
 
وقال السفير فاضل جواد الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون القانونية، إن الاجتماع عقد تنفيذا لقرار القمة العربية الأخيرة فى الظهران السعودية بتكليف اللجنة مفتوحة العضوية التى تترأسها السعودية حاليا، لتقوم بإعداد تقييم شامل حول ما تم إنجازه فى موضوع تطوير وتحديث جامعة الدول العربية، واستعراض ما تم إنجازه من قبل فرق العمل الأربعة التابعين المكلفة بتطوير وتحديث الجامعة العربية وأجهزتها.
 
وأضاف فى تصريح له بختام الاجتماع، أن كل فريق من الفرق الأربعة قدم تقريرا حول ما تم إنجازه حتى الآن، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على استئناف فرق العمل الأربعة اجتماعاتها لإنجاز ما تبقى من مهام فيما يخص عملية التطوير والتحديث لأجهزة الجامعة العربية.
 
وأوضح أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر للجنة قبل مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب المقرر سبتمبر المقبل للنظر فيما تم إنجازه من قبل فرق العمل الأربعة بهدف الوصول إلى توصبات لرفعها لوزراء الخارجية العرب سبتمبر المقبل لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأن هذه التوصيات.

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