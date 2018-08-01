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السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار فى المخدرات بالجيزة

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 12:01 م
السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار فى المخدرات بالجيزة مخدر الحشيش - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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عاقبت الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، المتهم حسين فهمى، عاطل بالسجن 3 سنوات؛ لاتهامه بالاتجار فى مخدر الحشيش.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار عمر أحمد إبراهيم، وبعضوية المستشارين أمجد أمين، رضا عيد.

 

أحالت نيابة شمال الجيزة، المتهم حسين فهمى، 26 عامًا، عاطل إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة الاتجار فى الحشيش، وكشفت التحقيقات عن أن معاون الضبط ومجرى التحريات حال مروره الأمنى بدائرة قسم العجوزة أبلغه أحد المصادر بقيام المتهم، بالاتجار فى المواد المخدرة.

 

وأشارت التحقيقات، إلى أن المعاون انتقل لمكان تواجد المتهم، وتوجه صوبه لإجراء عملية شراء المواد المخدرة، وتمكن من ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 27 قطعة من مخدر الحشيش، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات والتى أحالته إلى المحاكمة الجنائية والتى اصدرت قرارها المتقدم.

 


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