الرى: انسداد بربخ مصب مصرف البربا بأسوان

كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور حسام الإمام المتحدث الرسمى باسم وزارة الرى، أن بربخ مصب مصرف البربا، الذى يقع أسفل خط سكة حديد الديكوفيل ( التابع لمصنع السكر والمخصص لنقل محصول القصب ) بإدارة صرف كوم امبو بأسوان، تعرض لانسداد مساء أمس.

وأشار الإمام إلى أنه فور العلم بالواقعة وجه المهندس السيد شلبى، رئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف نحو توجيه المعدات اللازمة للتعامل مع الوضع وأيضا انتقال قيادات وزاره الرى بالمحافظة للموقع، بالتزامن مع إبلاغ الجهات المعنية ( مصنع السكر- مجلس المدينة - شركة مياه الشرب - هيئة الطرق - شركة الكهرباء ).

وأكد الإمام أن العمل بالموقع لإزاله الانسداد استمر حتى تم تسليك البربخ ( التغطية ) فى حوالى الساعة العاشرة والنصف صباح اليوم الأربعاء الموافق 1/8/2018 ، حيث تم رفع وإزالة جميع مخلفات المبانى والقمامه التى وجدت بداخل التغطية وكانت السبب المباشر فى حدوث الانسداد ، وتم التاكد من عوده مناسيب المياه بالمصرف الى طبيعتها .