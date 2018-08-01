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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 05:34 ص
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الرئيس المكسيكى المنتخب يعلن عن عزمه ضخ مزيد من الأموال فى قطاع الصحة بالبلاد

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 05:00 ص
الرئيس المكسيكى المنتخب يعلن عن عزمه ضخ مزيد من الأموال فى قطاع الصحة بالبلاد الرئيس المكسيكى المنتخب "أندريس مانويل لوبيز أوبرادور"
مكسيكو سيتى (أ ش أ)
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أعلن الرئيس المكسيكى المنتخب "أندريس مانويل لوبيز أوبرادور"، عن عزمه إنفاق مزيد من الأموال فى قطاع الصحة العامة فى البلاد حتى يتسنى للمواطنين التمتع بنظام للرعاية الصحية مماثل لنظيره الأوروبى.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أمس الثلاثاء، عن أوبرادور، تأكيده أنه سيسعى للقضاء على الفساد وتحرير الأموال العامة للدولة من خلال دعم عمليات شراء الأدوية على المستوى الفيدرإلى، مشيرا إلى أنه يخطط لبناء مراكز طبية إقليمية حتى تصل الرعاية الطبية إلى المواطنين الأكثر فقرا وحاجة فى البلاد.

وكان أوبرادور قد حقق انتصارا كبيرا فى الانتخابات الرئاسية المكسيكية الأخيرة، ليهدى بذلك انتصارا تاريخيا لليسار فى المكسيك.

وقد أفادت تقديرات رسمية للمعهد الوطنى الانتخابى المكسيكى بأن لوبيز أوبرادور حصل على ما بين 51 و53 فى المائة من أصوات الناخبين.

من ناحية أخرى، أقر المرشح خوسيه أنطونيو ميادى من "الحزب المؤسساتى الثوري" بخسارته وبفوز اليسار، متمنياً له تحقيق نجاحات كبيرة للبلاد.

وكان الناخبون فى المكسيك قد أدلوا بأصواتهم، فى الانتخابات العامة التى جرت على وقع الغضب العميق جراء تفشى الفساد والعنف.

ومن المقرر أن يتولى أوبرادور الرئاسة المكسيكية فى الأول من ديسمبر المقبل.

 


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