الرئيس الأفغانى يعقد اجتماعا طارئا حول الوضع الأمنى فى إقليم "نانجارهار"

كابول /أ ش أ/

أعلنت الرئاسة الأفغانية أن الرئيس أشرف غانى عقد، اليوم الأربعاء، اجتماعا طارئا حول الوضع الأمنى فى إقليم "نانجارهار"، وذلك بعد الهجوم العنيف الذى وقع بمدينة "جلال آباد" واستمر أكثر من ست ساعات وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

وأمر غانى - فى بيان للرئاسة الأفغانية اليوم نقلته قناة "طلوع" - بتعزيز الأمن فى إقليم "نانجارهار"، كما أمر قوات الجيش بالعمل مع الشرطة لتأمين الإقليم بالكامل.

وأشار البيان إلى أن الرئيس الأفغانى أمر أيضا - خلال الاجتماع مع عدد من المسئولين الأمنيين والإقليميين البارزين - مكتب إدارة الأمن الوطنى بالإقليم الواقع شرق البلاد بتوفير الأمن لجميع المنظمات الحكومية، كما أصدر أوامر للمسئولين المحليين بمعالجة المشكلات التى تواجه عائلات الضحايا.

وكان الهجوم الذى وقع، أمس الثلاثاء، قد أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة 15 آخرين ، حيث استهدف إدارة شئون المهاجرين واللاجئين فى مدينة "جلال آباد" الواقعة شرق أفغانستان.

وقال مسئولون أمنيون فى وقت سابق إنه تم تفجير سيارة مفخخة بالقرب من مدخل المبنى الحكومى أعقبه اقتحام مسلحين اثنين للمبنى، مشيرين إلى أن عددا من الموظفين العاملين تمكنوا من الهرب فيما ظل الكثير محاصرين بالداخل.