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الداخلية العراقية تعلن اعتقال قيادى بتنظيم "داعش" فى الموصل

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 08:25 م
الداخلية العراقية تعلن اعتقال قيادى بتنظيم "داعش" فى الموصل قوات الجيش العراقى
أ ش أ
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، عن اعتقال قيادى بتنظيم "داعش" الإرهابى فى الجانب الأيسر من مدينة الموصل.

وأوضحت الداخلية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن قيادة شرطة نينوى، وبناءً على معلومات دقيقة ومتابعة مستمرة، ألقت القبض على الداعشى الملقب أبو طلحة الذى كان يعمل خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل بمنصب ما يسمى مسؤول الدوريات الأمنية لعصابات داعش الإجرامية، وفى الفترة الأخيرة من أيام داعش عمل بمنصب والى الجزيرة".

وأضافت الداخلية أنه تم القبض عليه فى منطقة حى الانتصار فى الجانب الأيسر من مدينة الموصل.

يذكر أن القوات الأمنية تتمكن بين فترة وأخرى من اعتقال عناصر فى تنظيم "داعش" خلال عمليات أمنية تنفذها فى مناطق متفرقة من محافظة نينوى.


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