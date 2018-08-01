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الأربعاء، 01 أغسطس 2018 04:06 م
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الخارجية تستضيف الاجتماع التشاورى الحكومى للإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للتعاون جنوب – جنوب

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 03:00 م
الخارجية تستضيف الاجتماع التشاورى الحكومى للإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للتعاون جنوب – جنوب جانب من الاجتماع التشاورى الحكومى للإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة
كتب : أحمد جمعة
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استضافت وزارة الخارجية بالتعاون مع الأمم المتحدة، يومى 30 و31 يوليو الجاري، أعمال الاجتماع التشاوري الحكومي للإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى للتعاون جنوب – جنوب، حيث افتتح الاجتماع د. هانى سليم مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولى للتنمية، وخورخى شدياق مبعوث أمين عام الأمم المتحدة للتعاون جنوب – جنوب، كما شارك فيه مسئولون من الخارجية المصرية لعرض رؤية مصر لتطوير وتفعيل التعاون فيما بين دول الجنوب بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة ونهضة شعوب الجنوب.

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وصرح السفير د. هانى سليم مساعد وزير الخارجية، بأن استضافة مصر لأعمال هذا الاجتماع يأتى تأكيداً لدور مصر القيادى والفاعل كرئيس حالي لمجموعة الـ 77 والصين وباعتبارها الرئيس القادم للاتحاد الأفريقى، وتقديراً للدور المصرى فى تعزيز التعاون فيما بين دول الجنوب.

 

وأضاف مساعد وزير الخارجية، أنه شارك فى الاجتماع مسئولون من أكثر من 60 دولة ومنظمة دولية وإقليمية، إضافة لمؤسسات التمويل ووكالات التنمية الدولية بهدف صياغة تصور واضح لتطوير التعاون فيما بين دول الجنوب من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لأجندة التنمية الدولية 2030، ولمواجهة التحديات المختلفة بعد 40 عاماً من التوقيع على إعلان "بوينس أيرس للتعاون جنوب- جنوب".


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