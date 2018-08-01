الخارجية العراقية: منفتحون على الدول العربية وحريصون على تعزيز العلاقات

بغداد(أ ش أ)

أكدت وزارة الخارجية العراقية اليوم الأربعاء، انفتاح العراق على الدول العربية وحرصه على تفعيل هذه العلاقات فى مختلف المجالات.

وذكرت الخارجية العراقية - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن ذلك جاء خلال لقاء القائم بالأعمال المؤقت خليل عبد الرضا محيسن، وكيل وزارة الخارجية البحرينية لشؤون مجلس التعاون والدول العربية السفير محمد عبد الله جميل.

وأكد محيسن - خلال اللقاء - أن العراق منفتح على الدول العربية وأن وزارة الخارجية العراقية حريصة على تفعيل هذه العلاقات فى مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، مشيرا إلى أن اللقاءات الثنائية والزيارات المتبادلة تسهم فى تعزيز وتطوير هذه العلاقات.

فى سياق آخر.. أعرب رئيس الجمهورية العراقى فؤاد معصوم عن أمله فى أن تقوم وزارة الداخلية بالعمل على الأمن وإحلال السلام بين مختلف المكونات فى مدينة كركوك.

وأكد معصوم - خلال اجتماع مشترك مع وزير الداخلية العراقى قاسم الأعرجى- أهمية الدور الذى يمكن أن تقوم به وزارة الداخلية فى تعزيز الاستقرار والأمن وبما يتطلب تعزيز الجهود فى هذا المجال، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بالعمل على الأمن وإحلال التفاهم وروح الانسجام بين مختلف المكونات فى مدينة كركوك لأهمية المدينة فى إدامة الاستقرار والحفاظ على المكتسبات المتحققة لصالح جميع العراقيين.

من جانبه.. أكد الأعرجى حرص وزارة الداخلية على مواصلة دورها الوطنى بما يحقق الأمن ويحافظ على القانون.. مشددا على أن الوزارة حريصة على مواصلة دورها الوطنى المسئول بما يحقق الأمن والحفاظ على القانون وتحقيق العدالة وبسط الأمن والاستقرار فى جميع مناطق العراق لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين من خلال الدوائر المختصة.

من ناحية أخرى أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقى، القبض على 14 عنصرا من "داعش" بينهم اثنان يعملان فيما يسمى بـ"الأمنية والحسبة" شمالى الموصل.

وذكر الناطق باسم الداخلية العراقية اللواء سعد معن - فى بيان أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقى (واع) اليوم الأربعاء "أن قيادة شرطة نينوى تمكنت من إلقاء القبض على 14 عنصراً من عصابات داعش الإرهابية صادرة بحقهم أوامر قبض قضائية على وفق المادة ٤\١ إرهاب بينهم مقاتلون فى صفوف داعش واثنين منهما يعملان فيما يسمى بالأمنية والحسبة أيام سيطرة عصابات داعش على مدينة الموصل" .. مشيرا إلى أنه قد تم القبض عليهم فى حى الانتصار فى الجانب الأيسر لمدينة الموصل.