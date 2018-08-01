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الخارجية الروسية: لا نخفى وجود مدربين عسكريين روس فى أفريقيا الوسطى

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 03:31 م
الخارجية الروسية: لا نخفى وجود مدربين عسكريين روس فى أفريقيا الوسطى فلادمير بوتين
موسكو /أ ش أ/
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أكدت الخارجية الروسية، أن عددا من المدربين العسكريين الروس موجودون فى جمهورية أفريقيا الوسطى.

وذكرت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) اليوم الأربعاء - "لا توجد أعداد كبيرة من المدربين العسكريين الروس فى جمهورية أفريقيا الوسطى".. مضيفة: "لا نعرف لماذا يثير هذا الأمر ضجة، فهذا أمر لم يخفه أحد".

وأرفقت زاخاروفا ما ذكرته برابط لبيان الخارجية الروسية بتاريخ 22 مارس 2018، يؤكد فيه نائب المتحدث الرسمى باسم الخارجية الروسية أرتيوم كوجين أنه بعلم مجلس الأمن الدولى تم إرسال خمسة مدربين عسكريين و 170 مدربًا روسيًا لتدريب جنود جمهورية أفريقيا الوسطى.

ووصفت زاخاروفا البيانات حول التحقيق فى أنشطة شركة عسكرية روسية خاصة فى جمهورية أفريقيا الوسطى بغير المنطقية، مشيرة إلى أن الصحفيين الروس الذين قتلوا هناك لم يتوجهوا إلى الأماكن التى يعمل فيها المدربون الروس.

وفى سياق متصل.. أكدت نائبة مدير مؤسسة (إنفيستجيشن كونترول سنتر الإخبارية) الروسية أناستاسيا غورشكوفا، اليوم، أن فريق التصوير من روسيا الذى لقى أعضاؤه مصرعهم إثر هجوم فى جمهورية أفريقيا الوسطى، كان يصور فيلماً وثائقياً عن الوجود الروسى هناك.

وقالت غورشكوفا - فى تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) - "كانوا يصورون فيلماً عن الوجود الروسي فى جمهورية إفريقيا الوسطى".

يذكر أن وزارة الخارجية الروسية أكدت - فى بيان أمس - مصرع ثلاثة صحفيين روس فى جمهورية أفريقيا الوسطى، وفتحت روسيا تحقيقا فى القضية.

 


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