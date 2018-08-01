الخارجية الأمريكية: بومبيو لن يجتمع مع لافروف خلال قمة آسيان

رويترز

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء إن الوزير مايك بومبيو لن يجتمع مع نظيره الروسى سيرجى لافروف على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التى تنعقد يومى الجمعة والسبت فى سنغافورة.

وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الوزارة فى بيان "ليست لدينا خطط للاجتماع مع الوزير لافروف فى هذه الرحلة".

وفى وقت سابق اليوم قالت وزارة الخارجية الروسية فى بيان إنها تحاول عقد اجتماع بين لافروف وبومبيو على هامش قمة آسيان.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن عضو فى الوفد الروسى قوله فى وقت سابق إن الوزيرين لن يلتقيا خلال اجتماعات آسيان.

وقال المصدر للوكالة إن ارتباطات الوزيرين لا تسمح بعقد اجتماع هذا الأسبوع وإنه "تقرر البحث عن فرص أخرى".

وتحدث لافروف وبومبيو هاتفيا بعد أيام من اجتماع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الروسى فلاديمير بوتين فى 16 يوليو فى هلسنكى.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بومبيو لن يلتقى أيضا بنظيره الإيرانى خلال الرحلة.