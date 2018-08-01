الجيش اليمنى يحرر مواقع فى محافظة الجوف وأجزاء من مركز الدريهمى

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حررت قوات الجيش اليمنى، اليوم الأربعاء، مواقع جديدة فى محافظة الجوف بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثى الانقلابية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكرى قوله: إن قوات الجيش حررت عدد من المواقع التى كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثى الانقلابية فى منطقتى (سداح) و(ملحان) بمديرية المصلوب جنوبى غرب محافظة الجوف، مشيرا إلى أن المعارك أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة فى صفوف الميليشيا، بالإضافة إلى آسر عدد منهم.

وفى سياق متصل، حررت ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمنى اليوم الأربعاء أجزاء واسعة من مديرية الدريهمى، وثكنات عسكرية كانت مليشيات الحوثى الإيرانية تسيطر عليها، وصولا إلى أطراف مدينة الدريهمى.

ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) عن مصدر ميدانى قوله: "إن مليشيا الحوثى الإيرانية تلقت فى العملية الهجومية ضربة موجعة نتيجة سقوط أعداد كبيرة من مقاتليها بين قتيل وجريح.

وأضاف المصدر أن الجيش اليمنى استعاد كمية من الأسلحة بين ثقيلة ومتوسطة وخفيفة بالإضافة إلى كمية من الذخائر.

وأوضح أن طيران الأباتشى ساند العملية الهجومية بشكل فعال وقوى بدءا من التمهيد النارى للهجوم وقطع خطوط إمداد المليشيا وحتى استهداف المواقع الخلفية للحوثيين فى أطراف المدينة.